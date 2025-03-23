Паводок подтопил более 160 приусадебных участков в Иркутской области и Бурятии

В Приангарье и Бурятии талые воды подтопили приусадебные участки с жилыми домами. По информации губернатора Приангарья Игоря Кобзева, паводковая обстановка «остается сложной из-за теплой погоды и таяния снега». Принято решение ввести режим ЧС в поселке Хомутово Иркутского района, там в зоне подтопления проживает более 250 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал губернатора Иркутской области Фото: Телеграм-канал губернатора Иркутской области

По данным МЧС России по Иркутской области на 23 марта, в регионе в 14 населенных пунктах подтоплено девять жилых домов и 119 приусадебных участков. Подразделения ведомства переведены в режим повышенной готовности, оперативные группы оказывают жителям адресную помощь с откачкой и отводом воды с участков. В Бурятии, по данным республиканского агентства ГО и ЧС, на 23 марта подтоплено 44 приусадебных участка, пострадавших от воды жилых домов нет.

Влад Никифоров, Иркутск