Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Паводок подтопил более 160 приусадебных участков в Иркутской области и Бурятии

В Приангарье и Бурятии талые воды подтопили приусадебные участки с жилыми домами. По информации губернатора Приангарья Игоря Кобзева, паводковая обстановка «остается сложной из-за теплой погоды и таяния снега». Принято решение ввести режим ЧС в поселке Хомутово Иркутского района, там в зоне подтопления проживает более 250 человек.

Фото: Телеграм-канал губернатора Иркутской области

Фото: Телеграм-канал губернатора Иркутской области

По данным МЧС России по Иркутской области на 23 марта, в регионе в 14 населенных пунктах подтоплено девять жилых домов и 119 приусадебных участков. Подразделения ведомства переведены в режим повышенной готовности, оперативные группы оказывают жителям адресную помощь с откачкой и отводом воды с участков. В Бурятии, по данным республиканского агентства ГО и ЧС, на 23 марта подтоплено 44 приусадебных участка, пострадавших от воды жилых домов нет.

Влад Никифоров, Иркутск

Фотогалерея

Первые паводки в российских регионах

Предыдущая фотография
Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Последствия паводка в Челябинской области

Последствия паводка в Челябинской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Фото: МЧС России

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Фото: МЧС РФ

Паводки в Башкирии

Паводки в Башкирии

Фото: МЧС России

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Фото: МЧС России

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Паводки в Республике Башкортостан

Паводки в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Следующая фотография
1 / 10

Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Последствия паводка в Челябинской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Фото: МЧС России

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Фото: МЧС РФ

Паводки в Башкирии

Фото: МЧС России

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Фото: МЧС России

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Паводки в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Смотреть

Новости компаний Все