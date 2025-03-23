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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье расследуют поджог здания союза ветеранов боевых действий

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту покушения на теракт группой подростков (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По данным следствия, в ночь на субботу, 22 марта, в ставропольское управление МЧС поступило сообщение о пожаре на проспекте Октябрьской революции по адресу, где располагается краевой союз ветеранов боевых действий в горячих точках. Пожар был быстро локализован, однако, как сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко, успело выгореть 20 кв. м здания.

Как установило следствие, пожар стал следствием поджога, который устроили трое несовершеннолетних жителей края. Сначала они разбили камнем окно, потом залили внутрь бензин и бросили горящую спичку. На видеозаписи, которая есть в распоряжении следствия, хорошо видно, как один из подростков подъезжает к зданию на самокате. Следом другой бросает в окно горящий предмет, после чего вспыхивает огонь.

В течение суток оперативники краевого МВД и УФСБ установили и задержали всех участников преступления. Молодые люди сообщили, что искали подработку в интернете и за денежное вознаграждение согласились поджечь помещение союза ветеранов боевых действий. После поджога они направили «куратору» видео пожара. Правда, «обещанное денежное вознаграждение так и не получили». Вину в произошедшем они полностью признали.

В настоящий момент следователь подготовил в суд ходатайство об избрании меры пресечения фигурантам.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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