Бизнесмен патронов не жалел

В Московской области заочно к 15 годам колонии приговорен находящийся в международном розыске экс-владелец ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин. Коренной москвич и гражданин Мексики признан виновным в хищении у оборонного предприятия 179,1 млн руб. и 250 акций, а также легализации украденных денег и преднамеренном банкротстве КСПЗ. Ранее он уже был судим за убийство своего отчима и домработницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор за давние хищения на КСПЗ его бывшему совладельцу вынесли только сейчас

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Приговор за давние хищения на КСПЗ его бывшему совладельцу вынесли только сейчас

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заочный процесс над 61-летним Хорхе Портильей-Суминым проходил в Московском областном суде в закрытом режиме и растянулся на три с половиной года. На вынесение самого приговора судья Андрей Наумов удалился еще 20 декабря 2024 года. В итоге он признал подсудимого виновным в организации крупного и особо крупного мошенничеств, легализации денежных средств, фальсификации доказательств по гражданскому делу и преднамеренном банкротстве (ст. 33 и ч. 3, 4 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 303 и ст. 196 УК РФ).

В частности, суд счел доказанным факт хищения подсудимым у оборонного предприятия 179,1 млн руб. и 250 акций.

При этом в связи с истечением сроков давности его освободили от наказания за фальсификацию доказательств в гражданском процессе, благодаря которым Хорхе Портилья-Сумин завладел ценными бумагами градообразующего предприятия Климовска. В общей сложности фигурант заочно получил 15 лет колонии общего режима.

Расследование уголовного дела, основным фигурантом которого является Хорхе Портилья-Сумин, было начато МВД в 2002 году с попытки разобраться в обстоятельствах банкротства производившего с конца 1930-х годов патроны практически для всех видов стрелкового оружия Климовского штамповочного завода, переименованного впоследствии в КСПЗ.

Как выяснили полицейские, за крахом предприятия стоял молодой москвич Георгий Паниш. Впрочем, на тот момент он уже был гражданином Мексики и носил имя Хорхе Портилья-Сумин.

Практически сразу после рождения сына его мать Валентина Сумина-Кузнецова вышла замуж за советника по политическим и экономическим вопросам посольства Мексики в СССР Мануэля Портилью-Кеведо. Долгое время семья жила в США, где Хорхе окончил школу, а после этого еще и школу бизнеса в Италии. Но в 1982 году они вновь вернулись в Москву. Здесь молодой человек, в совершенстве владевший помимо русского английским, испанским и итальянским языками, поступил на журфак МГУ.

Первый срок Хорхе Портилья-Сумин получил в декабре 1986 года за убийство в Москве подавшего на развод отчима и его домработницы. Отбывать наказание — 14 лет колонии усиленного режима — осужденного отправили в Грузию. Там он познакомился с ворами в законе Джабой Иоселиани и Тенгизом Китовани. После освобождения по амнистии в 1993 году Амиго — так уголовники прозвали москвича-мексиканца — переехал в США, где какое-то время по протекции господ Иоселиани и Китовани, занявших высокие посты в руководстве независимой Грузии, представлял интересы властей этой страны.

В Россию Хорхе Портилья-Сумин вернулся в начале 2000-х, попытался заняться торговлей горюче-смазочными материалами, однако вскоре переключился на КСПЗ, который сумел взять под свой контроль.

По данным источников “Ъ”, уже тогда оперативники установили, что оборонным предприятием Хорхе Портилья-Сумин и несколько его сообщников завладели путем фиктивного банкротства завода, предоставив в арбитражный суд поддельные документы, однако до уголовного преследования бизнесмена тогда дело не дошло. Реанимировать эту историю сотрудникам ГУЭБиПК МВД и 2-й прокуратуры на особо режимных объектах Мособласти удалось только в 2014 году в ходе расследования обстоятельств крупных хищений на КСПЗ. Материалы проверки были переданы в следственный отдел МУ МВД России «Власиха», который возбудил по ним уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, и злоупотребление полномочиями).

В ходе предварительного следствия было установлено, что КСПЗ как градообразующее предприятие подмосковного Климовска имеет котельную, которая снабжает теплом не только сам завод, но и 190 многоквартирных домов, детские сады и школы. Единственным поставщиком газа для КСПЗ тогда являлось ООО «Газпроммежрегионгаз Москва», которое в сентябре 2014 года пригрозило руководству предприятия прекратить его подачу из-за задолженности в размере 92 млн руб.

При этом, как установила проверка, за теплоэнергию, которая поставляется на нужды города, в полном объеме платило МУП «Теплосеть» Климовска. Однако деньги перечислялись не газовщикам, а на счета патронного завода.

Следствие выяснило, что большую часть долга (свыше 65 млн руб.) с 23 января 2012 года по апрель 2014 года первый замгендиректора патронного завода Алексей Гарин вывел на подконтрольное ему ООО «Интех-М», возглавляемое Романом Головановым.

Тогда же выяснилось, что еще в 2005 году, когда Хорхе Портилья-Сумин являлся председателем совета директоров КСПЗ, было принято решение о приобретении высокоточного металлообрабатывающего оборудования на 73 млн руб. Станки, как установили оперативники и следователи, оформили на подконтрольное Хорхе Портилье-Сумину ОАО «Инновационные лизинговые проекты» (ИЛП). Чтобы рассчитаться с поставщиками, КСПЗ передал ИЛП ликвидные векселя Интерпромбанка на 73 млн руб., а для погашения задолженности перед заводом фирма-посредник расплатилась, как установило следствие, своими ничем не обеспеченными векселями.

В дальнейшем, по версии следствия, к афере Хорхе Портилья-Сумин привлек бывшего гендиректора патронного завода Евгения Шишова, с которым они в 2008–2009 годах решили оформить оборудование в субаренду. Для этого, как следует из материалов дела, они подыскали фиктивное ООО «Меркурий», с которым и был подписан соответствующий договор. Согласно условиям сделки, за пользование заводским имуществом «Меркурий» платил фирме ИЛП 4 млн руб. ежемесячно, а завод по договору о субаренде перечислил «Меркурию» в общей сложности 59,8 млн руб.

Как только афера с субарендой прошла, Евгений Шишов и Хорхе Портилья-Сумин в 2010 году договорились о такой же сделке с ООО «Континент», которому в 2011 году по аналогичной схеме перечислили 51,7 млн руб.

После этого Хорхе Портилья-Сумин уехал за границу и был объявлен в международный розыск, а его дело выделили в отдельное производство. Среди задержанных по обвинению в мошенничестве оказались Алексей Гарин, Евгений Шишов, Роман Голованов и бывший заместитель гендиректора КСПЗ по финансам Руслан Бердиев. Все они полностью признали свою вину, заключили досудебные соглашения и в 2016–2017 годах получили в особом порядке от полутора до двух с половиной лет лишения свободы. При этом всех их от отбытия наказания суд освободил, поскольку назначенные сроки фигуранты на момент вынесения приговора уже отбыли в СИЗО и под домашним арестом.

Отметим, что помимо Хорхе Портильи-Сумина в международном розыске по этому делу находится еще один бывший акционер КСПЗ — Борис Краснов, который также обвиняется в махинациях с акциями завода. Сами же ценные бумаги в мае прошлого года по требованию Генпрокуратуры Жуковский районный суд Калужской области изъял у частных владельцев в пользу государства. Произошло это вскоре после скандальной истории с аварией в январе 2024 года в принадлежащей КСПЗ котельной, в результате которой без отопления в Климовске осталось около 200 домов (см. “Ъ” от 9 января). Среди прочих в числе ответчиков и держателей акций предприятия тогда назывались Хорхе Портилья-Сумин, родственники Бориса Краснова, а также зарегистрированная на Британских Виргинских Островах компания Hammond Directors ltd.

Олег Рубникович