Кураторы исследуют тыл

В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась масштабная экспозиция-исследование «Великая страна — Великая Победа» о подвигах в Великую Отечественную войну. Совместно с архивами, музеями и научно-исследовательскими институтами со всей России для проекта удалось собрать более 1 тыс. экспонатов, которые расскажут гостям площадки, как работали труженики тыла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сталевар А.Г. Звездин с товарищем работают у печи в цехе Люблинского литейно-механического завода

Фото: Музей Победы Сталевар А.Г. Звездин с товарищем работают у печи в цехе Люблинского литейно-механического завода

Фото: Музей Победы

Подводить посетителя к рассказу о военных годах кураторы начинают еще со входа: для начала погружения в экспозицию достаточно поднять голову, миновав первые ступени выставочного зала. Скошенный потолок аванзала оформлен как зеркало, которое отражает комнату с припорошенными пеплом конторскими столами, которые усыпаны пустыми листами бумаги и рабочей документацией. На некоторых секретерах канцелярии стоят кружки с недопитым чаем и выключенными лампами. Как объясняют создатели, инсталляция олицетворяет коллективную подготовку к войне, которая велась до 1941 года.

Организаторы также решили отказаться от обязательного аудиогида, к которому часто прибегал Манеж в предыдущих проектах: «Первая позиция. Русский балет» и «Город-герой Ленинград». Вместо этого на входе можно взять карту площадки, оформленную в виде фронтовой газеты.

Всего в рамках проекта исследуются семь отраслей, которые преодолевали сложности во время войны: транспорт, промышленность, экономика, наука, медицина, сельское хозяйство и культура. Переходя из зала в зал, зритель упирается в стену, где описывается проблема отрасли, а далее объясняются пути решения.

Информационному влиянию нацистов противостояла встречная пропаганда СССР, а иллюстрируют это кураторы радийными передачами того времени. Послушать программы можно, подняв трубку старого телефона: среди записей представлены признания женщин о ненависти к немцам, информация о походе на Берлин, доклад про сражение под Ельней в Смоленской области и рассказ Дмитрия Шостаковича о написании Седьмой симфонии.

Переход на второй этаж тоже оформлен необычно: создатели превратили лестницу в футуристичную церковную звонницу, где среди огромных колоколов размещен старинный нательный крестик. Сам верхний этаж весь изобилует яркими архитектурными решениями и уникальными экспонатами. К примеру, выставлена реплика статуэтки премии «Оскар». Ее получила советская картина «Разгром немецких войск под Москвой» (режиссеры — Илья Копалин и Леонид Варламов) в номинации «Лучший документальный фильм» в 1943 году. Картину сделали всего за месяц вместе с фронтовыми операторами, чтобы поддержать народ, а вскоре она стала символом борьбы с врагом и завоевала награду Американской академии кинематографических искусств и наук.

Часть экспозиции, посвященная сельскому хозяйству и мобилизации трудовых ресурсов, выглядит как настоящий огород. Среди вспаханных полей с золотыми колосьями стоит техника и висят агитационные плакаты. Повествование о работе госпиталей ведется через работу хирургов. На стендах разложены скальпели, ножницы и медицинские макеты, а стены увешаны эскизами-схемами лечения тяжелых больных.

Отдельный сегмент проекта освещает культуру в тылу, этот раздел охватывает половину второго этажа. На огромных, спускающихся с потолка экранах транслируются фрагменты старых фильмов, спектаклей и документальных записей, дополненных снимками фотокорреспондентов ТАСС.

Выставка «Великая страна — Великая Победа» продлится в Петербурге до 25 мая. Параллельно экспозицию покажут в Нижнем Новгороде. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, с конца апреля она будет доступна в манеже городского Кремля.

Стефания Барченкова