Движение по Богатырскому проспекту ограничили до конца месяца из-за ремонта

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных дорожных ограничениях. Они начали действовать с 23 марта в Приморском районе города.

Как уточнили в ГАТИ, на срок до 31 марта в связи с производством работ по реконструкции водопровода ограничивается движение транспорта у дома 14 корп. 2 литер. А по Богатырскому проспекту (боковой проезд).

Помимо этого, с 24 по 28 марта ограничения введут при движении по Новоорловской улице — на участке от Новоалександровской улицы до Захарова переулка. В указанный период в этой локации будут вестись работы по прокладке газопровода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорогу в Пулково сузят до двух полос в обоих направлениях на два месяца. Ограничения там действуют на период с 19 марта по 19 мая.

Андрей Цедрик