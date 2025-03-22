Депутаты Ульяновской области проигнорировали обращение Общественной палаты по безнадзорным животным

Как стало известно «Ъ-Волга», в минувшую пятницу на заседании комитета по аграрной и продовольственной политике предполагалось обсуждение федеральных законопроектов, касающихся профиля комитета, среди которых был и законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов под руководством Нины Останиной (КПРФ, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, избрана в составе региональной группы от Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Гвоздев намерен призвать всех депутатов голосовать против одобрения законопроекта Нины Останиной

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Василий Гвоздев намерен призвать всех депутатов голосовать против одобрения законопроекта Нины Останиной

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 27 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР) поручил комитету Госдумы по вопросам семьи совместно с правительством подготовить к 3 марта «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак». Законопроект уже не предусматривает выпуск животных после отлова обратно в среду обитания. В документе прописана возможность региональным властям самим определять срок содержания животных в приюте после отлова и разрешено по истечении этого срока умерщвлять животное.

Общественная палата Ульяновской области направила председателю заксобрания обращение с прилагаемой общественной экспертизой законопроекта, проведенной рабочей группой Общественной палаты с участием зоозащитников. В документе отмечается, что законопроектом, подготовленным группой Нины Останиной фактически отменяется система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск), введенная федеральным законом №498-ФЗ и это «аннулирует всю проделанную в стране за последние семь лет работу и достигнутые результаты по уменьшению численности животных без владельцев в естественной среде обитания». Члены рабочей группы отметили, что «поправки, предлагаемые рассматриваемым законопроектом, могут иметь фундаментальные негативные последствия для страны» и заявили, что настаивают на сохранении положений действующей редакции закона №498-ФЗ.

Тем не менее, по словам присутствовавшего на заседании депутата Василия Гвоздева (фракция ЕР, не член комитета), на заседании комитета его председатель Рамиль Хайруллин предложил депутатам без обсуждения проголосовать за согласие с заключением правового управления по одобрению всех десяти федеральных законопроектов, что и сделали члены комитета.

В беседе с «Ъ-Волга» господин Гвоздев отметил, что его личное мнение по этому законопроекту «крайне отрицательное», но из-за отсутствия обсуждения он не смог даже выступить. Депутат пообещал, что заявит о необходимости учесть мнение Общественной палаты на совете заксобрания, постарается убедить в необходимости отказа от одобрения законопроекта членов партийной фракции, а также призовет всех депутатов на пленарном заседании голосовать против одобрения законопроекта.

Сергей Титов, Ульяновск