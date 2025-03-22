В Перми открылся филиал одного из крупнейших отечественных производителей алкоголя

В Перми начал работу филиал фирменного магазина алкогольной продукции Chateau Tamagne («Кубань-Вино»). Согласно сервису 2ГИС, точка продажи расположилась по адресу: ул. Серебристая, 14. Первым на это обратил внимание telegram-канал in vino papulos. На официальном сайте производителя информация о пермском филиале отсутствует.

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фото: 2ГИС



«Кубань-Вино» - одна из крупнейших виноделен России по розливу тихих и игристых виноградных вин, в 2003 году вошла в состав винной группы компаний «Ариант». Располагает торговыми марками «Шато Тамань» (ChateauTamagne), «ARISTOV», а также брендом премиальных тихих и игристых вин «Высокий Берег».