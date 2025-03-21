Теннисист Медведев проиграл во втором круге турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанскому спортсмену Хауме Мунару в матче второго круга турнира АТР в Майами. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Мунара.

В третьем круге Хауме Мунар сыграет с победителем встречи между французом Гаэлем Монфисом и чехом Иржи Легечкой. Ранее в третий круг турнира вышел российский теннисист Карен Хачанов.

29-летний Медведев — шестая ракетка мира. На его счету 20 титулов ATP. В 2022 году 16 недель пробыл первой ракеткой мира.