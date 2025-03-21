«Спящим лицензиям» готовят побудку

Золотодобывающим предприятиям мешают развиваться правовые коллизии, необходимость длительных согласований и нехватка технологий. Об этом члены Союза золотопромышленников Урала заявили на совещании в Екатеринбурге. По итогам встречи предложено направить письмо федеральному Минприроды и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой устранить административно-правовые ограничения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Косов Фото: Михаил Косов

В совещании, посвященном ситуации в отрасли, приняли участие члены Союза золотопромышленников Урала, надзорных органов, профильных ведомств, свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

Одной из ключевых проблем золотодобывающей отрасли участники рынка назвали отсутствие эффективных технологий.

«К сожалению, у нас имеются ресурсы, но они не становятся готовой продукцией»,— сказал председатель артели старателей «Нейва» Михаил Тихонов.

По его мнению, в добывающую промышленность необходимо «прийти» государству.

«Видимо, вопросы разработки технологий добычи полезных ископаемых должны уже становиться государственными задачами, если бизнес эти задачи решить не может»,— сказал господин Тихонов.

На Урале добычей золота занимаются около 50 компаний. В тройке по объемам добычи находятся «Золото Северного Урала» (компания «Полиметалл»), артель старателей «Нейва» и «Березовский рудник». В 2023 году в Свердловской области добыли более 6 тонн золота. В состав Союза золотопромышленников Урала входят пять предприятий, которые работают в Свердловской области.

Другой проблемой он назвал «спящие лицензии» — когда лицензия на разработку была получена, но работы не ведутся. По его словам, их наличие связано не только с проблемой нехватки технологий, но и с долгим сроком получения разрешений. Так, для открытия некоторых месторождений, по словам Елены Артюх, требуется внесение изменений в генплан муниципалитета, что занимает, как правило, несколько лет. При этом разрешения на разработку от всех уполномоченных органов были получены.

По словам руководителя Уральского филиала АО «Полиметалл» Андрея Новикова, из-за больших временных затрат возникает упущенная выгода. Он отметил, что недропользователи часто не могут соблюсти сроки, указанные в полученной ими лицензии на разработку недр, поскольку это время «съедается» в ходе получения необходимых разрешений.

«Выполняя одно, ты в итоге можешь нарушить другое. Регулятор должен понимать, что нарушения иногда могут быть мнимыми, и надо принимать по ним решения так, чтобы не убить проект»,— добавил он.

Говоря о законодательных сложностях, участники обсуждения отметили правовую коллизию, связанную с использованием собственных отходов добычи. Согласно действующему законодательству, их можно применять в собственных нуждах, но не продавать. По словам заместителя директора Западно-Сибирского филиала ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Алексея Туманова, для возможности продажи таких отходов, как строительный щебень, необходимо включить их в лицензию, однако лицензия предполагает добычу лишь сопутствующих ископаемых. Эта проблема, по мнению участников совещания, могла бы быть решена внесением изменений в законодательство.

В завершение обсуждения Елена Артюх предложила составить письмо с перечислением существующих проблем и направить его в адрес Минприроды РФ или премьер-министра России Михаила Мишустина, указав на то, что они мешают реализации, подписанной им стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2050 года. Присутствующие предложение поддержали.

Анна Капустина