Пожар в Марий Эл на 10 тыс. кв. метров и продление домашнего ареста главы Камских Полян

В Марий Эл ликвидировали пожар на складе завода по производству пластиковых плит на площади 10 тыс. кв. м. Как сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев, пострадавших в инциденте нет.

Верховный суд Татарстана отклонил ходатайство адвоката главы Камских Полян Рината Салахутдинова об освобождении обвиняемого из-под домашнего ареста. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Главу поселка Камские Поляны задержали по подозрению в получении взятки в виде смартфона iPhone 16 стоимостью 108 тыс. руб. и сопутствующих аксессуаров на 10 тыс. руб.

В Чувашии в этом году из бюджета республики выделят 10 млрд руб. на поддержку и развитие социальной сферы. На эти средства планируется построить и отремонтировать детские сады, школы, больницы, улучшить культурные учреждения и модернизировать спортивные площадки.

В 2024 году чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» выросла на 2% и увеличилась до 44 млрд руб. Совокупная выручка двух предприятий СИБУРа по РСБУ выросла на 11,1% и достигла 363,4 млрд руб.

Выручка авиакомпании «Тулпар Эйр» в 2024 году выросла на 23,9% и составила 2,7 млрд руб. В декабре 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан частично удовлетворил иск бывшего директора «Тулпар Эйр» Азата Хакима, обязав авиакомпанию выплатить ему более 451 млн руб. за действительную стоимость доли и свыше 61 млн руб. в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

С начала года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 7,2 млрд рублей. Эта сумма составляет 14,6% от годового плана.

Татарстанское УФАС выявило нарушения законодательства в развлекательном центре Smile Park на улице Баумана. В рекламе аттракционов «Побег из тюрьмы», «Дом вверх дном», «Бей посуду» и «Дом великана» не было информации о возрастных ограничениях, что нарушает требования закона «О рекламе».

В Казани сотрудники технической службы МУП «Метроэлектротранс» отремонтируют 120 троллейбусов перед летним сезоном. В перечень работ входит замена стекол, восстановление напольного покрытия, чистка сидений, жестяные работы и полная покраска кузова.

Для татарстанских школ закупят 3109 макетов гранат общей суммой на 8,1 млн руб. Они будут приобретены по программе «Основы безопасности и защиты Родины» в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Дарья Сайфиева