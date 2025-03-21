Чистая прибыль предприятий СИБУРа в Татарстане выросла до 44 млрд рублей

В 2024 году чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» выросла на 2% и увеличилась до 44 млрд руб. Информация об этом появилась на сайте раскрытия информации.

Совокупная выручка двух предприятий СИБУРа по РСБУ выросла на 11,1% и достигла 363,4 млрд руб.

В прошлом году чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» выросла на 40,5% и достигла 31,8 млрд руб. В 2023 году прибыль составила 22,6 млрд руб. «Нижнекамскнефтехим» продал товары и услуги на 258,8 млрд руб. Выручка предприятия увеличилась на 13,8% по сравнению с 2023 годом, а продажи каучуков — на 20%.

Ранее стало известно, что компания «РГК» инвестировала 1 млрд руб. в модернизацию трубного цеха на базе «Казаньоргсинтез».

Диана Соловьёва