По результатам первых двух месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступили акцизы в размере 7,2 млрд руб., что составляет 14,6% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 7,2 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ С начала года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 7,2 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Распределение сборов выглядит следующим образом:

акцизы на алкогольную продукцию принесли 0,6 млрд руб.;

компенсационные акцизы, связанные с потерями движимого имущества и средних дистиллятов, составили 0,8 млрд руб.;

акцизы на пиво обеспечили поступления в размере 2,1 млрд руб.;

акцизы на нефтепродукты стали основным источником дохода, принеся 3,6 млрд руб.

Средства от акцизов на нефтепродукты строго целевые и используются для финансирования дорожной деятельности.

Артём Дергунов