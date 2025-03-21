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С начала года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 7,2 млрд рублей

По результатам первых двух месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступили акцизы в размере 7,2 млрд руб., что составляет 14,6% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Татарстан.

С начала года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 7,2 млрд рублей

С начала года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 7,2 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 7,2 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Распределение сборов выглядит следующим образом:

  • акцизы на алкогольную продукцию принесли 0,6 млрд руб.;
  • компенсационные акцизы, связанные с потерями движимого имущества и средних дистиллятов, составили 0,8 млрд руб.;
  • акцизы на пиво обеспечили поступления в размере 2,1 млрд руб.;
  • акцизы на нефтепродукты стали основным источником дохода, принеся 3,6 млрд руб.

Средства от акцизов на нефтепродукты строго целевые и используются для финансирования дорожной деятельности.

Артём Дергунов

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