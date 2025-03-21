С начала года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 7,2 млрд рублей
По результатам первых двух месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступили акцизы в размере 7,2 млрд руб., что составляет 14,6% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Татарстан.
С начала года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 7,2 млрд рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Распределение сборов выглядит следующим образом:
- акцизы на алкогольную продукцию принесли 0,6 млрд руб.;
- компенсационные акцизы, связанные с потерями движимого имущества и средних дистиллятов, составили 0,8 млрд руб.;
- акцизы на пиво обеспечили поступления в размере 2,1 млрд руб.;
- акцизы на нефтепродукты стали основным источником дохода, принеся 3,6 млрд руб.
Средства от акцизов на нефтепродукты строго целевые и используются для финансирования дорожной деятельности.