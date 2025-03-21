Татарстанское УФАС выявило нарушения законодательства в развлекательном центре Smile Park на улице Баумана. Аттракционы, такие как «Побег из тюрьмы», «Дом вверх дном», «Бей посуду» и «Дом великана», рекламировались с нарушением требований закона «О рекламе». Об этом сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанское УФАС нашло нарушения в рекламе аттракционов в центре Казани

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Татарстанское УФАС нашло нарушения в рекламе аттракционов в центре Казани

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рекламных материалах отсутствовала информация о возрастных ограничениях, что является обязательным условием для подобных мероприятий.

Аттракционы, представленные в развлекательном центре и ориентированные преимущественно на детскую аудиторию, должны предоставлять родителям четкое представление о возрастной категории участников.

«Например, владеть информацией о том, может ли их ребенок стать участником такого развлекательного события, как "Побег из тюрьмы"», — говорится в сообщении.

Отсутствие указания на возрастные ограничения было расценено республиканским УФАС как нарушение ч. 10.1 ст. 5 Федерального закона «О рекламе».

ООО «Музеи Невы», являющееся рекламодателем, получило предписание об устранении нарушений. Теперь компании необходимо прекратить размещение рекламы до тех пор, пока она не будет приведена в соответствие с законодательством.

Артём Дергунов