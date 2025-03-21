В 2025 году в Чувашии 10 млрд рублей направят на поддержку социальной сферы

В Чувашии в этом году 10 млрд из бюджета республики выделят на поддержку и развитие социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

На эти средства планируется построить и отремонтировать детские сады, школы, больницы, улучшить культурные учреждения и модернизировать спортивные площадки, отметил глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в республике расходы на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы увеличатся более чем на 2 млрд руб., достигнув 13,7 млрд руб.

Дарья Сайфиева