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Для школ Татарстана закупят макеты гранат на 8,1 млн рублей

Для татарстанских школ закупят 3109 макетов гранат общей суммой на 8,1 млн руб. Заказчиком выступает Министерство образования и науки Республики Татарстан. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Для школ Татарстана закупят макеты гранат на 8,1 млн рублей

Для школ Татарстана закупят макеты гранат на 8,1 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для школ Татарстана закупят макеты гранат на 8,1 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди 3109 закупаемых макетов гранат:

  • 753 ручных гранаты РГД из стали (1,7 млн руб.);
  • 878 ручных гранат Ф-1 из литого чугуна (2,8 млн руб.);
  • 737 наступательных противопехотных осколочных ручных гранат ударно-дистанционного действия РГН из металлического сплава (2,05 млн руб.);
  • 741 ручная противопехотная оборонительная ударно-дистанционной граната РГО из металлического сплава (2,07 млн руб.).

Макеты будут приобретены по программе «Основы безопасности и защиты Родины» в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Сроком поставки товара указано 90 дней с момента заключения контракта.

Артём Дергунов

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