Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, какие суммы зарабатывают игроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Компьютерные игры давно вышли за рамки обычных развлечений. И сейчас для тех, кто грезит этим направлением, открываются заоблачные горизонты, в том числе финансовые. Теперь все это гордо величают киберспортом, и уровень дохода здесь уже вполне сопоставим со многими реальными спортивными форумами. Например, призовой фонд турнира по одной из самых популярных игр Dota 2 несколько лет назад составил $40 млн, поэтому и доходы в киберспорте соответствующие.

В данный момент самым богатым игроком — нет, простите, конечно, киберспортсменом — является датчанин Йохан Сундштайн, который смог заработать более $7 млн. Но в данный момент он завершил карьеру, так что в ближайшее время финансовое достижение падет. На подходе сразу несколько игроков, которые смогли джойстиком и клавиатурой накликать больше $6 млн. В России тоже есть долларовые миллионеры от киберспорта: Ярослав Найденов и Магомед Халилов несколько раз попадали в топ-10 самых богатых игроков мира. Состояние каждого превышает $5 млн.

В прошлом году первым по заработкам в нашей стране стал Станислав Поторак с ником Malr1ne. Он заработал за сезон более $600 тыс., и это в 20 лет. Кстати, самый юный мастер игры из десятки российских спортсменов Даниил Крышковец, которому всего 18 лет, заработал более $400 тыс., и, скорее всего, это только начало, ведь турниров, где игроки могут проявить себя, с каждым годом все больше. Причем многие соревнования проходят в онлайн-формате, и порой для того, чтобы заработать, можно даже не выходить из дома. Так что, родители, будьте внимательнее. Может быть, если ваше чадо не отходит от компьютера, называет себя «хардкорщиком», уверяет, что «прокачивает скиллы», и вместо слова «аргумент» говорит headshot — не пугайтесь. Возможно, он двигается к своему первому миллиону долларов.

Владимир Осипов