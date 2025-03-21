С 2023 года в Краснодаре предъявили исков к «серым мусорщикам» на 300 млн рублей

Власти Краснодара усиливают борьбу с незаконным вывозом мусора. Глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале сообщил, что такие перевозчики не оплачивают утилизацию отходов, нанося ущерб экологии и внешнему облику города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По словам мэра, с 2023 года проведено 977 рейдов, вынесено 611 предостережений, полиция составила более 250 административных материалов, прокуратура подала 37 исков к землевладельцам-нарушителям, а надзорные органы предъявили требования на сумму более 300 млн руб. За это время на штрафстоянку отправлено 167 транспортных средств.

Одним из ключевых инструментов борьбы с нарушителями мэрия считает цифровизацию. Власти планируют расширять систему видеонаблюдения для фиксации нарушений.

Вячеслав Рыжков