В 2024 году Анапу посетили 5,5 млн туристов

В 2024 году около 5,5 млн туристов посетили Анапу. Как рассказал мэр Василий Швец на открытой сессии Совета, это на 10% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Объем услуг, оказанных крупными и средними предприятиями курортной отрасли, превысил 20 млрд руб., что на 33% больше, чем годом ранее. Благодаря открытию шести новых средств размещения, курортная зона смогла увеличить свою вместимость на 2,6 тыс. койко-мест.

По словам Василия Швеца, Анапа продолжает удерживать лидерство в регионе по числу объектов, предлагающих систему «Все включено» и «Ультра все включено». В прошлом году их количество выросло до 68, тогда как пять лет назад их было 38.

Возобновили деятельность санатории «Буревестник» и «Сибур-Юг». В составе санатория «Вита» открылся новый корпус «Аврора» вместимостью более 1 тыс. мест. В 2025 году планируют ввести в эксплуатацию пять отелей категории «4 звезды» общей вместимостью более 3,5 тыс. мест, а также новую детскую здравницу — «Мечта».

Благодаря участию в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» санаторно-курортные учреждения Анапы получили 100 млн руб. в качестве субсидий на обустройство пляжей. В том числе были созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мэр также рассказал, что в 2024 году аграрии из Анапы собрали 43 тыс. т винограда и заложили более 330 га молодых виноградников. В следующем году планируют увеличить площадь посадок на 200 га и собрать не менее 45 тыс. т. В начале сезона также состоялся эногастрономический фестиваль «Виноград», который собрал более 160 тыс. гостей.

Алина Зорина