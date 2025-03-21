«Претенденты на победу в главной номинации — BMW X3, Kia EV3 и Hyundai Inster»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о финалистах конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hyundai Фото: Hyundai

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» объявили список финалистов, по три в каждой номинации. Победители в каждой из них будут названы 16 апреля, на Нью-Йоркском международном автосалоне. Конкурс этот довольно молодой, проводится чуть более 20 лет, но при этом считается одним из самых авторитетных в мире. В жюри входит сотня журналистов из 30 стран, в числе которых когда-то были и российские коллеги, а отбор номинантов достаточно строг. Например, для того, чтобы претендовать на победу в главной номинации World Car Awards, автомобиль должен стоить вменяемых денег, то есть не относиться к сегменту «люкс», продаваться как минимум на двух континентах и на двух основных рынках, к которым относят Китай, Европу, Индию, Японию, Корею, Латинскую Америку и США, а объем производства должен быть не менее 10 тыс. единиц в год.

Итак, претенденты на победу в главной номинации — это BMW X3, Kia EV3 и Hyundai Inster. Как говорят эксперты, у последней модели очень серьезные шансы занять первое место, потому что в финалисты она попала и в других категориях, например, «Электромобили». Кроме Hyundai Inster, в шорт-лист тут вошли Porsche Macan Electric и все тот же Kia EV3. Наконец, в тройку лидеров Hyundai попал и в номинации «Городские автомобили». Другие претенденты на титул — BYD Seagull и Mini Cooper Electric. Hyundai Inster был представлен в прошлом году и уже продается в Европе по цене от €25 тыс. Это крохотный, но при этом просторный кроссовер, в котором сочетается этакий ретростиль и современные дизайнерские приемы, такие, например, как пиксельные фары. В топ-версии электромотор Inster развивает 115 л.с., а пробег на одном заряде составляет порядка 370 км.

Всего в конкурсе «Всемирный автомобиль года» шесть номинаций. Помимо уже упомянутых, это еще «Спорткары», «Люксовые автомобили», а также машины, лучшие с точки зрения дизайна. Тут победа достанется либо Kia EV3, либо электрическому микроавтобусу VW ID. Buzz, либо Toyota Land Cruiser 250, она же — новый Prado.

Дмитрий Гронский