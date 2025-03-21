FedEx ухудшила прогнозы из-за негативных тенденций в экономике

Американская логистическая и транспортная корпорация FedEx ухудшила собственный прогноз по выручке по итогам текущего года. Если раньше компания ожидала выручку в пересчете на акцию в диапазоне $19–20, то сейчас — на уровне $18–18,6. Это оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших $19,2. Также компания ухудшила прогнозы по капиталовложениям — с $5,2 млрд до $4,9 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Пересмотр наших прогнозов отражает текущие проблемы и неопределенность в американской экономике, что, в свою очередь, негативно влияет на спрос в нашем сегменте B2B,— сообщил финансовый директор FedEx Джон Дитрих.— Впрочем, несмотря на всю эту неопределенность, мы уверены в том, что сможем выполнить поставленные перед собой задачи и обеспечить достойные результаты для наших акционеров». Генеральный директор компании Радж Субраманиам добавил, что более высокая, чем ожидалось ранее, инфляция окажет негативное влияние на издержки FedEx уже в текущем квартале.

После этих заявлений FedEx акции компании упали в цене на 8%.

Евгений Хвостик