Депутаты оценили работу минприроды Ульяновской области «с большой натяжкой»

В пятницу на заседании профильного комитета депутаты заксобрания Ульяновской области заслушали отчет и.о. министра природных ресурсов и экологии Антона Фомина о работе ведомства в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов Фото: Сергей Титов

Глава комитета Вячеслав Ковель отметил, что как минимум по двум нацпроектам министерство целевые показатели не выполнило. Речь идет о нацпроектах «Чистая страна», где были сорваны сроки рекультивации полигона ТКО «Красный Яр», по которому оставалась еще масса вопросов, в том числе возбужденное уголовное дело о мошенничестве руководителя подрядчика «ЭкоИнвест» и субподрядчика «Мегастоун групп», а также о нацпроекте «Оздоровление Волги» в рамках которого сорваны сроки исполнения контрактов по очистным сооружениям в Барыше и Заволжском районе Ульяновска, а также сорваны сроки и недостигнуты целевые показатели по проекту рекультивации ООПТ «Винновская роща». Депутаты Андрей Седов (СРЗП) и Дмитрий Грачев (ЛДПР) предлагали, учитывая большое количество замечаний к деятельности министерства, признать работу минприроды ненадлежащей. Вячеслав Ковель заметил, что депутаты заксобрания также должны разделить ответственность за ситуацию и за экологическую безопасность населения, но заметил, что если работа министерства будет признана ненадлежащей, «то губернатору придется делать оргвыводы», и предложил признать работу «все-таки надлежащей, но с большой натяжкой». За это предложение проголосовали три члена комитета, один был против, еще один воздержался. Вячеслав Ковель отметил, что проблема также в том, что министерство уже больше года не имеет министра (возглавлявшая ведомство Гульнара Рахматулина подала в отставку после замечаний генпрокурора Игоря Краснова, высказанных во время визита в Ульяновск в ноябре 2023 года). На заседании было отмечено, что минприроды оказалось не готово к серьезному и подробному отчету, в связи с чем Вячеслав Ковель предложил министерству дать ответы на ранее направленные и прозвучавшие на комитете вопросы депутатов, после чего заслушать министерство заново на отдельном заседании.

Наблюдатели отмечают, что и сами депутаты к отчету были недостаточно подготовлены, и многие резонансные и проблемные вопросы деятельности министерства, в частности, по ситуации в Смородино и вокруг Шолмовского озера так и не были заданы.

Сергей Титов, Ульяновск