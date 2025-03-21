Disney анонсировал продолжение мультфильма «Тайна Коко»

Disney и Pixar анонсировали продолжение мультфильма «Тайна Коко». Он выйдет в кинотеатрах в 2029 году. К работе над картиной вернутся режиссеры первой части Ли Анкрич и Эдриан Молина.

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«Хотя фильм находится только на начальной стадии, мы знаем, что он будет полон юмора, души и приключений»,— приводит пресс-служба Disney слова главы компании Боба Айгера.

Над созданием фильма будет работать команда первой части, включая продюсера Марка Нильсена. Он получил «Оскар» за работу над «Историей игрушек 4», а также выступил продюсером «Головоломки 2».

В 2018 году «Тайна Коко» получила «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший полнометражный мультипликационный фильм, а также была удостоена премий Critics choice awards и Annie.