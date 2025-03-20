Удержаться на плаву

Заработавшая в Нижнем Новгороде Отраслевая судостроительная ассоциация (ОСА) обратится к правительству России с предложениями смягчить профильное законодательство, посвященное импортозамещению, обеспечить льготный прием в корабельные вузы и ввести раннюю производственную практику для их студентов. Такое решение приняло первое заседание ОСА. Ассоциация, претендующая на национальный статус, намерена объединить судостроителей и судовладельцев в борьбе с острой нехваткой ресурсов.

ОСА намерена объединить судостроителей по всей России

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отраслевая судостроительная ассоциация, собравшая около 60 организаций, провела 19 марта первое заседание. Сейчас в России строятся 310 гражданских судов, большинство из них с участием государства, которое в обмен на льготы требует интенсивно замещать импортные комплектующие. Подробности изложил в докладе заместитель гендиректора ЦНИИ «Курс» Дмитрий Стоянов, возглавляющий созданный по приказу Мипнпромторга Центр импортозамещения и локализации судового оборудования.

Судостроителям начисляют баллы за использование отечественного оборудования (приемлемые 90–100 баллов означают 50–60% локализации судна), хотя Китай делает многие компоненты дешевле и многие пока зависят от импортных поставок.

Господин Стоянов призвал корабелов поучаствовать в экспертизе профильного федерального законопроекта «О судостроении» и в выработке следующих подзаконных актов.

«На мой взгляд, необходима типизация и унификация проектов судов с последующей унификацией судового оборудования и систем. Будет типовой ряд сухогрузов, краболовов и других судов. Хочешь строить с господдержкой — будь добр выбрать готовый проект из каталога. Это поможет и снизить стоимость за счет планирования производства. Мы переходим в формат плановой экономики, когда будем знать, какие суда и для кого будут строиться. До 2038 года реальная потребность составляет около 2 тыс. судов, подтвержденных заявками заказчиков», — сообщил он.

Проректор Волжского госуниверситета водного транспорта Евгений Бурмистров рассказал об острой кадровой проблеме в судостроении. По его словам, работать на верфи готовы единицы, а на судоремонтные заводы не идет никто. По специальностям кораблестроения во ВГУВТ выпускаются всего 23-25 человек — вчетверо меньше, чем в 1980-х. «На каждого выпускника сейчас приходится до семи заявок от предприятий. Естественно, что их спрос ни мы, ни другие вузы удовлетворить не можем. В прошлом году государство увеличило контрольные цифры приема, а абитуриентов нарожать не успели. Во всех технических вузах был недобор, нам впервые за всю историю пришлось объявлять дополнительный прием, но ситуацию в целом это не решило», — отметил проректор.

Он упрекнул судостроителей в том, что они почти не занимаются профориентацией молодежи и не стараются удержать перспективные кадры жильем или конкурентными зарплатами. По словам господина Бурмистрова, короткие ознакомительные практики на заводах себя не оправдывают.

Научную специальность «Проектирование судов» впору заносить в Красную книгу, как исчезающий вид, подтвердил замдиректора института транспортных систем НГТУ Сергей Хрунков: диссертационные советы по ней остались только в Санкт-Петербурге, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Господин Хрунков посоветовал властям продвигать Нижний Новгород как студенческий центр, чтобы заманивать обучающихся из других регионов. По его словам, система целевого набора студентов также не срабатывает.

Например, Политех может предоставить целевикам 40 мест вне конкурса, однако по договорам приходит не более 3–5 человек. «На кораблестроение ребенок спокойно поступит и по конкурсу. А сделка по целевому набору является для него нечестной. Если студент не сможет окончить вуз или затем отработать оговоренный срок на предприятии, то его ждет штраф в несколько миллионов», — пояснил господин Хрунков.

Тут же завязалась небольшая дискуссия, в ходе которой, помимо прочего, представители «Фабрики композитов» сообщили докладчикам, что вынуждены сами готовить себе специалистов, ибо вузы не учат работать с современными композитными материалами для флота. В результате стороны предварительно договорились организовать совместные обучающие курсы. По словам предпринимателей, конкуренция за специалистов огромная, верфи Калининграда пытаются переманивать работников из Нижнего Новгорода, предлагая по полмиллиона рублей подъемных и деньги на переезд каждого члена семьи.

Предполагаемые шаги ОСА перечислены в резолюции, принятой первым заседанием. Ассоциация подготовит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой смягчить нормы 719-го правительственного постановления о подтверждении производства отечественной промпродукции. От Минобрнауки попросят внедрить полноценную производственную практику для студентов, начиная со второго курса.

Также ассоциация предложила принимать абитуриентов на судостроительные специальности по аналогии с Россотрудничеством и иностранцами — без сдачи ЕГЭ и с возможностью подать документы в более поздние сроки.

Как рассказал председатель ОСА Рустам Досаев, к первому заседанию поступило более 60 обращений от корабелов. Поэтому ассоциация планирует и далее собирать данные, обобщать их и готовить аналитику для Морской коллегии РФ. По слова господина Досаева, в планах также сделать ассоциацию общероссийской, чтобы объединить судостроителей и судовладельцев в регионах для совместной выработки решений и содействия в развитии отрасли.

Роман Кряжев