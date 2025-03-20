Главные новости 20 марта. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 19 на 20 марта силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тарасовском и Миллеровском районах. Никто не пострадал.

Сегодня полномочий главы администрации Азовского района Александра Палатного истек. И.о. главы администрации назначен его первый заместитель Елена Олейник.

В Ростовской области утвердили новый порядок контроля за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков несовершеннолетним. За нарушения предусмотрены штрафы до 40 тыс. руб.

В центре Ростова-на-Дону планируется снос аварийного здания, возрастом более 140 лет. Здание находится по адресу улица Социалистическая, 107 литер А.

В Ростове число сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в феврале 2025 года по сравнению с январем выросло на 18% и составило 969 договоров. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года число сделок с новостройками в Ростове-на-Дону увеличилось на 15%.

В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшим руководителям муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет», обвиняемым во взяточничестве. Директора Антона Рачкова и заместителя Елену Зерщикову задержали с поличным, когда они получили 2,2 млн руб. от представителя коммерческой организации в обмен на конкурентные преимущества при заключении контрактов на сумму около 26 млн руб.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказала в удовлетворении жалобы ООО «Агроком Холдинг» к ООО «Ассорти-Крым» (после переименования – ООО «Торгсервис») о взыскании долга в сумме 214,9 млн руб. Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.

В суды Ростовской области назначены новые судьи. Указ об их назначении подписал 18 марта президент России Владимир Путин.