В Ростовской области усилили контроль за продажей энергетиков несовершеннолетним

В Ростовской области утвердили новый порядок контроля за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков несовершеннолетним. Постановление подписал врио губернатора Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Специалисты регионального потребрынка будут проводить консультации и проверки торговых точек, в том числе внеплановые. За нарушения предусмотрены штрафы до 40 тыс. руб.

Кроме того, с марта в России запрещено продавать безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним. Продавец вправе требовать паспорт или другой документ, подтверждающий возраст покупателя, если есть сомнения в его совершеннолетии.

Уточняется, что в декабре 2024 года донские парламентарии внесли изменения в областной закон — поправки запрещают продажу тонизирующих напитков и энергетиков в школах, поликлиниках, больницах, учреждениях культуры и спорта.

Снежана Стодольская