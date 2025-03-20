В Ростовской области силы ПВО уничтожили девять беспилотников

В ночь с 19 на 20 марта силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тарасовском и Миллеровском районах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», – уточнил глава региона.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили в регионах России 132 украинских беспилотника. Из них 54 БПЛА военные сбили над Саратовской областью, 40 – над Воронежской, 22 – над Белгородской, девять – над Ростовской, по три – над Курской областью и Крымом, один – над Липецкой областью.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 17 марта атаку украинских беспилотников отразили в двух районах Дона.

Владимир Андреев