Ростовский олигарх Саввиди проиграл в кассации дело о взыскании 214 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа откола в удовлетворении жалобы ООО «Агроком Холдинг» к ООО «Ассорти-Крым» (после переименования – ООО «Торгсервис») о взыскании долга в сумме 214,9 млн руб. Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.

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В кассационной жалобе истец заявил, что суды ранее пришли к неправомерному выводу о пропуске срока исковой давности. Согласно материалам дела, в мае 2016 года ЗАО «Донской табак» и ООО «Агроком Холдинг» заключили договор процентного займа, по условиям которого «Донской табак» передал «Агрокому» 25 млн руб. В 2018 году права требования займа перешли к Киряки Саввиди по договору об уступке права требования. Сумма долга с процентами составила уже более 34,3 млн руб. В последствии сумма общей задолженности перед ООО «Агроком Холдинг» составил более 214,9 млн руб.

Cаввиди Иван Игнатьевич – основатель и председатель Совета директоров многоотраслевого холдинга «Группа Агроком», меценат и благотворитель.

Как отметили суды, на момент обращения истца в арбитражный суд с требованиями по названным договорам срок исковой давности истек, оплата долга не влияет на срок исковой давности по взысканию процентов, ответчик исковые требования не признал в полном объеме.

Суды установили отсутствие документальных доказательств фактического использования займа ответчиком, реализации им каких-либо инвестиционных целей.

«Со стороны истца не представлено доказательств запроса займодавцами сведений о порядке использования средств, своевременного обращения о возврате займов в период истечения срока предоставления. Анализ движения денежных средств позволил сделать

вывод об отсутствии деловой цели, а действия взаимозависимых лиц, в том числе по заключению договоров займа, направлялись исключительно на обеспечение возможности перевода денежных средств между ними»,— говорится в решении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агроком Холдинг» зарегистрировано в 1992 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредитель — Киряки Саввиди. Выручка компании за 2023 год составила 964,7 млн руб., прибыль — 5 млрд руб.

Ранее арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Территориального управления Росимущества о взыскании 28,8 млн руб. с ООО «Агроком холдинг».

Тат Гаспарян