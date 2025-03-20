Продажи квартир в Ростовских новостройках выросли на 18%

В донской столице число сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в феврале 2025 года, по сравнению с январем, выросло на 18% и составило 969 договоров, сообщили в пресс-службе аналитической платформы bnMAP.pro.

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В сравнении с аналогичным периодом 2024 года число сделок с новостройками в Ростове-на-Дону увеличилось на 15%. Это связано с адаптацией покупателей к новым условиям на рынке новостроек, считают аналитики.

На конец февраля средний бюджет лота в сделке составлял 6,52 млн руб. В сравнении с январем эта цифра снизилась на 2%. К февралю 2024 года зафиксирован небольшой рост (на 1%).

В феврале 2025 года продажи однокомнатных квартир увеличились на 9%, было реализовано 410 «однушек». Это на 9% больше, чем в январе 2025 года и на 10% больше, чем в феврале 2024 года.

На рынке готового жилья от застройщиков также отмечен рост продаж двухкомнатных квартир – 276 сделок. Это на 23% больше, чем в январе и на 21% больше, чем годом ранее.

Девелоперы отмечают, что трехкомнатные квартиры были наименее популярными — в феврале Росреестр зарегистрировал 83 договора купли-продажи, что на 8% меньше, чем в январе и на 14% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Валентина Любашенко