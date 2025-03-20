В центре Ростова сносут 142-летнее аварийное здание

В центре Ростова-на-Дону планируется снос аварийного здания, возрастом более 140 лет. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yandex.ru / maps Фото: yandex.ru / maps

Здание находится по адресу улица Социалистическая, 107 литер А и было построено в 1883 году. За время эксплуатации оно пришло в негодность: фасады потрескались, штукатурка осыпалась, стены исписаны граффити, а на первом этаже отсутствуют окна.

После сноса участок площадью 431 квадратный метр будет изъят для муниципальных нужд.

Тат Гаспарян