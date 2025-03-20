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В суды Ростовской области назначены девять новых судей

В суды Ростовской области назначены новые судьи. Указ об их назначении подписал 18 марта президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председателем Зерноградского районного суда стал Эрик Исаян. В этот же суд назначен судьей Владимир Костенко.

В Волгодонской районный суд назначены судьи Екатерина Ерошенко и Ирина Свириденко. Судьей Миллеровского районного суда стала Светлана Ковалева, судьей Первомайского районного суда Ростова-на-Дону — Михаил Хейгетьян, судьей Таганрогского городского суда — Маргарита Зарубина, судьей Гуковского городского суда — Игорь Рябенко.

Судьей Ростовского областного суда назначен Игорь Завистяев.

Кристина Федичкина

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