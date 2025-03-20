В суды Ростовской области назначены девять новых судей

В суды Ростовской области назначены новые судьи. Указ об их назначении подписал 18 марта президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председателем Зерноградского районного суда стал Эрик Исаян. В этот же суд назначен судьей Владимир Костенко.

В Волгодонской районный суд назначены судьи Екатерина Ерошенко и Ирина Свириденко. Судьей Миллеровского районного суда стала Светлана Ковалева, судьей Первомайского районного суда Ростова-на-Дону — Михаил Хейгетьян, судьей Таганрогского городского суда — Маргарита Зарубина, судьей Гуковского городского суда — Игорь Рябенко.

Судьей Ростовского областного суда назначен Игорь Завистяев.

Кристина Федичкина