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Александр Палатный покинул пост главы администрации Азовского района

Сегодня полномочий главы администрации Азовского района Александра Палатного истек. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Фото: Администрация Азова

Фото: Администрация Азова

Конкурс на замещение должности главы Азовского района был запланирован на 17 марта. Однако он не состоялся, поскольку Александр Палатный и другие участники отозвали свои заявки. Конкурс был признан несостоявшимся.

До завершения повторного конкурса обязанности главы Азовского района будет исполнять первый заместитель главы администрации Елена Олейник.

Кристина Федичкина

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