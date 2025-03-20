Главные новости за 20 марта. Новороссийск

В Новороссийске уменьшили площадь пожара на свалке до 1,6 тысяч «квадратов».

Движение автотранспорта временно ограничат в Новороссийске из-за ремонта железнодорожного путепровода.

В Новороссийске 35 проектов получили грантовую поддержку на 15 млн рублей.

В Мысхако под Новороссийском обустроят сквер у братской могилы за 31 млн рублей.

В Геленджике обновят балюстраду на набережной.

Новороссийский «Хамса Фест» занял второе место на международном конкурсе.

Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 21 марта.

В Новороссийске с начала года выявили 32 случая несанкционированной торговли.