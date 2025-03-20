Главные новости за 20 марта. Новороссийск
В Новороссийске уменьшили площадь пожара на свалке до 1,6 тысяч «квадратов».
Движение автотранспорта временно ограничат в Новороссийске из-за ремонта железнодорожного путепровода.
В Новороссийске 35 проектов получили грантовую поддержку на 15 млн рублей.
В Мысхако под Новороссийском обустроят сквер у братской могилы за 31 млн рублей.
В Геленджике обновят балюстраду на набережной.
Новороссийский «Хамса Фест» занял второе место на международном конкурсе.
Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 21 марта.
В Новороссийске с начала года выявили 32 случая несанкционированной торговли.