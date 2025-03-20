В Новороссийске 35 проектов получили грантовую поддержку на 15 млн рублей

Заявки некоммерческих организаций в Новороссийске получили грантовую поддержку на 15 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Заявки, поданные НКО на грантовую поддержку, касаются социальной поддержки населения, в том числе детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, развития культуры, искусства и спорта. Члены конкурсной комиссии по распределению муниципальных грантов среди некоммерческих организаций Новороссийска под председательством и. о. заместителя главы города Ильи Пермякова изучили представленные проекты.

Победители конкурса были определены после детального обсуждения и голосования. Перечень НКО, получивших грантовую поддержку, будет опубликован на официальном сайте администрации Новороссийска. Объем выделенных грантов составил 15,2 млн руб. Эту сумму распределили на 35 наиболее значимых проектов.

Алена Воробьева