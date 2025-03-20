Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске 35 проектов получили грантовую поддержку на 15 млн рублей

Заявки некоммерческих организаций в Новороссийске получили грантовую поддержку на 15 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Заявки, поданные НКО на грантовую поддержку, касаются социальной поддержки населения, в том числе детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, развития культуры, искусства и спорта. Члены конкурсной комиссии по распределению муниципальных грантов среди некоммерческих организаций Новороссийска под председательством и. о. заместителя главы города Ильи Пермякова изучили представленные проекты.

Победители конкурса были определены после детального обсуждения и голосования. Перечень НКО, получивших грантовую поддержку, будет опубликован на официальном сайте администрации Новороссийска. Объем выделенных грантов составил 15,2 млн руб. Эту сумму распределили на 35 наиболее значимых проектов.

Алена Воробьева

Новости компаний Все