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В Геленджике обновят балюстраду на набережной

Балюстраду на набережной Геленджика планируют обновить на более долговечную. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Технические вопросы по замене балюстрады в Геленджике обсудили на рабочем совещании с блоком ЖКХ. Концепцию детально прорабатывают архитекторы и коммунальщики.

«Балюстрада на набережной построена более 20 лет назад и нуждается в обновлении. Пришло время заменить материалы на более долговечные, чтобы сохранить исторический облик и избежать частых ремонтов»,— рассказал господин Богодистов.

После детального подбора в Геленджике остановились на бетонных литых конструкциях, однако представленный экземпляр не подошел по цвету, поэтому разработчикам рекомендовали прийти к традиционно белому цвету балясин. Дополнительно специалисты прорабатывают новую систему освещения, чтобы балюстрада выглядела эффектно в вечернее время. Работы начнут с центральной части от скульптуры «Белая невесточка».

В прошлом году на набережной Геленджика впервые за 20 лет заменили участок ограждения от светомузыкального фонтана до скульптуры «Кот ученый». Сумма контракта составила порядка 13 млн руб.

Алена Воробьева

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