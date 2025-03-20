В Новороссийске ограничат движение транспорта из-за ремонта железной дороги

Движение автотранспорта временно ограничат в Новороссийске из-за ремонта железнодорожного путепровода. Об этом сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Временное ограничение движение транспорта будет введено на участке от ул. Межевой до железнодорожного переезда по ул. Парк Б. Проезд для автомобилей будет перекрыт с 27 марта по 1 октября 2025 года.

Работы по реконструкции железнодорожного пути в Новороссийске будут проводится на ул. Жуковского. Автомобилистам предлагают считать маршрутом объезда дороги по ул. Элеваторной – ул. Васенко – ул. Мефодиевской.

Алена Воробьева