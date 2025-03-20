В Мысхако под Новороссийском обустроят сквер у братской могилы за 31 млн рублей

Администрация Новороссийска проводит аукцион на выполнение первого этапа устройства сквера в районе объекта культурного наследия «Памятник Братская могила села Мысхако». Начальная цена контракта — 31,8 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подрядчик должен выполнить демонтажные работы тротуарной плитки, уложить новое тротуарное покрытие на площади 1,1 тыс. кв. м, обустроить подпорные стены и ограждения зеленых зон, заменить газон на площади 5,6 тыс. кв. м, высадить саженцы и смонтировать освещение.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 марта 2025 года. Исполнителя определят на следующий день 1 апреля.

Алена Воробьева