В Новороссийске уменьшили площадь пожара на свалке до 1,6 тысяч «квадратов»

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшили еще на 100 кв. м – до 1,6 тыс. «квадратов». Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, пожар локализован, однако очаги тления все еще сохраняются. В ликвидации задействована вся необходимая спецтехника – шесть автоцистерн, 12 водовозок, 15 самосвалов, три бульдозера и два экскаватора.

Пожарные продолжают поливать очаги возгорания водой и засыпать их грунтом. Самосвалы уже совершили 2,3 рейсов и отсыпали 35,5 кубометров грунта.

Возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске было локализовано 18 марта 2025 года, на шестые сутки после возникновения пожара. Региональный оператор ООО «ЭкоЮг» возобновил вывоз отходов с территории Новороссийска и Геленджика.

Алена Воробьева