В Новороссийске с начала года выявили 50 случаев несанкционированной торговли

В Новороссийске с начала 2025 года составили 50 административных протоколов за несанкционированную торговлю. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Проверку торговых точек вне вне установленных мест, которые не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, проводят специалисты управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска. За незаконную торговлю нарушителям выписывают административный штраф.

Для физических лиц назначается штраф в размере 4 тыс. руб., для должностных — 10 тыс. руб., для юридических — 30 тыс. руб. Повторный факт нарушения увеличивает сумму штрафа.

Алена Воробьева