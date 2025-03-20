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Новороссийский «Хамса Фест» занял второе место на международном конкурсе

Гастрономический фестиваль «Хамса Фест» отмечен на III Международном конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района — PRO-туризм». «Хамса Фест» занял второе место в номинации «Гастрономический туризм», сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Конкурс состоялся в рамках 31-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве. На него было представлено более 2 тыс. заявок. В финал вышли 770 участников.

На выставке Новороссийск представили ООО «Центр винного туризма Абрау Дюрсо», культурно-туристический комплекс «Россия», отель «Морис» и турагентство «АрхиВед».

«Хамса Фест» — традиционный событийный гастрономический фестиваль черноморской рыбы. Ежегодно с 2017 года он проводится в Новороссийске.

Алена Воробьева

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