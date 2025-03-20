Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 21 марта

Проведение военных учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ состоится 21 марта в акватории морского порта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

Учения пройдут в период с 11:00 до 13:00. Во время проведения учений будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани планируется выполнение практических стрельб. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева