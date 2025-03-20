США добились освобождения американца, удерживаемого запрещенным «Талибаном»

Администрация президента США Дональда Трампа добилась освобождения гражданина США Джорджа Глезманна в результате переговоров с временным правительством талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим и запрещено). Об этом сообщил в четверг Госдепартамент США.

«Нам удалось добиться освобождения американского гражданина Джорджа Глезманна после двух лет заключения в Кабуле»,— написал в соцсети X бывший посол США в Кабуле Залмай Халилзад, который принимал участие в переговорах по освобождению.— Правительство талибов (движение "Талибан" признано в РФ террористическим и запрещено) согласилось освободить его в качестве жеста доброй воли в адрес президента США и американского народа». «Джордж направляется домой к своей семье»,— сообщил господин Халилзад.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио, в свою очередь, выразил признательность катарским властям, при посредничестве которых была заключена сделка между Вашингтоном и Кабулом.

Господин Рубио отметил, что освобождение Джорджа Глезманна — «позитивный шаг», однако напомнил при этом, что в Афганистане все еще удерживают других американских граждан. «Президент Трамп продолжит добиваться освобождения всех наших граждан, несправедливо удерживаемых за границей»,— заверил Марко Рубио.

По данным телеканала CNN, Джордж Глезманн был задержан разведывательными службами Афганистана в декабре 2022 года. США позднее признали его неправомерно удерживаемым. Агентство Associated Press писало, что американца задержали, когда он путешествовал по Афганистану в качестве туриста.

Анастасия Домбицкая