«ЭФКО» приостановила работу двух маслоэкстракционных заводов на Кубани

ГК «ЭФКО» приостановила работу маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) в Кропоткине и станице Тбилисской (Краснодарский край). В компании объясняют решение неблагоприятной ситуацией на рынке, из-за которой переработка подсолнечника, особенно на экспорт, стала убыточной, пишет РБК Ростов. В «ЭФКО» подчеркивают, что речь идет о временной мере, связанной с высокой волатильностью рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оба предприятия принадлежат ООО «Кубанские масла», входящему в структуру АО «Эфко продукты питания». Завод в станице Тбилисской был приобретен в 2018 году после банкротства «Элит-масло», а в 2022 году завершилась его модернизация, увеличившая перерабатывающие мощности до 1,5 тыс. т подсолнечника и 1,1 тыс. т рапса в сутки. Кропоткинский завод «ЭФКО» приобрела в 2021 году на торгах по продаже активов обанкротившегося «ЮНК-Агропродукта». Инвестиции в модернизацию составили 2,5 млрд руб., мощности предприятия по переработке подсолнечника достигли 1,7 тыс. т в сутки.

Вячеслав Рыжков