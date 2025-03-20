ВС не поддержал власти Кубани в идее содействия местному бизнесу при госзакупках

Верховный суд РФ (ВС РФ) не стал по жалобе властей Кубани истребовать дело, в рамках которого те пытались отменить предписание антимонопольной службы. ФАС указала администрации края на недопустимость формирования закупок «с учетом возможностей» местных производителей, которое должно было стимулировать их участвовать в процедурах госзаказа. Судебный акт об этом размещен в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что предметом реагирования УФАС региона стал протокол совещания, прошедшего в июле 2023 года в администрации Краснодарского края. В его резолютивной части содержатся пункты о необходимости формирования государственными и муниципальными заказчиками Кубани описания объектов закупок «с учетом возможностей производителей Краснодарского края в соответствии с перечнем промышленной продукции Краснодарского края, приобретаемой при осуществлении закупок». Делать это предполагалось «в целях расширения доступа производителей Краснодарского края к закупкам».

Руководителям органов власти края предписывалось рекомендовать главам муниципалитетов провести с подведомственными организациями совещания «по вопросу недопущения ограничения участия производителей промышленной продукции Краснодарского края при осуществлении закупок» и определить лиц, которые должны будут это обеспечивать.

УФАС усмотрело в таких рекомендациях признаки нарушения антимонопольного закона и потребовало протокол отменить. Однако краевые власти с антимонопольным органом не согласились и оспорили его предписание в Арбитражный суд Кубани (АС Кубани).

Там они заявляли, что данный протокол просто зафиксировал ход совещания и что документ направлен на обеспечение конкуренции и расширение круга участников закупок. При этом ответственность за неисполнение рекомендаций, содержащихся в протоколе совещания, законом не предусмотрена. Сам протокол не создает преимуществ конкретным лицам, не предрешает исхода закупки. УФАС же, по мнению региональных властей, вторглась в сферу их полномочий.

Представители УФАС, напротив, доказывали, что исполнение подобных рекомендаций приведет к формированию в Краснодарском крае системы закупок, регулируемой органами госвласти и направленной на предоставление приоритета промышленным производителям Краснодарского края.

АС Кубани, апелляционная и кассационная инстанции приняли сторону антимонопольного органа. Протокол совещания в администрации — это не просто рабочий документ служебного пользования, а документ, содержащий положения ненормативного характера, из которого очевидно намерение установить действенный механизм контроля над осуществлением закупок, рассудили они.

ВС РФ изучив жалобу краевых властей на решения нижестоящих судов, не нашел в ней признаков того, что при рассмотрении дела те допустили нарушения.

Михаил Волкодав