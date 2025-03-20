В воронежском ТЮЗе поставили спектакль о столновении книги и гаджета

19 и 20 марта в Воронежском государственном театре юного зрителя имени С.Я. Маршака проходят премьерные показы спектакля «Волшебная книга Василисы» по одноименному произведению Игоря Колмакова. Это сказочная история в стихах о приключениях в волшебном лесу троих друзей — Вити, Маши и Коли, которым приходится столкнуться с соблазном получить всемогущество, платой за которое, впрочем, должна стать их дружба. В основе сюжета — столкновение книги и гаджета, реального и виртуального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Мы хотим, чтобы дети не замыкались в виртуальной реальности, хотим показать альтернативу. Во всем нужно знать меру, в том числе об этом — наш спектакль»,— рассказали создатели спектакля.

Режиссером спектакля выступил Александр Сидоренко, художник-сценограф — Александра Тикунова, хореограф-постановщик — Андрей Сумин.

Мария Старикова