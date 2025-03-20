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Коммерсантъ FM
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«Т-Технологии» выплатят дивиденды в размере 32 руб. на акцию по итогам 2024 года

Холдинг «Т-Технологии», основным активом которого является Т-банк, за 2024 год показал рост чистой прибыли в 1,5 раза, до 122 млрд руб. Рентабельность капитала составила 32,5%. Совет директоров группы рекомендовал выплатить дивиденды в размере 32 руб. на акцию по результатам 2024 года. С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2024 года, общий размер дивидендов по итогам прошлого года может составить 33,4 млрд руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отдел финансов

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