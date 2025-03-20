Минвостока предложило использовать дроны для доставки через границу товаров КНР

Заказы с маркетплейсов Китая можно ускоренно доставлять через границу российским покупателям в приграничных регионах Дальнего Востока с помощью беспилотников. Такое предложение по оптимизации логистики поступило от Минвостокразвития, и уже получило одобрение в Совфеде. Об этом сообщило хабаровское агентство Транссибинфо.

Речь идет о негабаритных грузах (до 50 кг) с торговых интернет-площадок Китая. Это могут быть электронные устройства, различные запчасти, лекарства, а также документы и др. Подготовка к воплощению проекта уже идет в Амурской области, где напротив Благовещенска через реку Амур расположен крупный китайский город Хэйхэ.

Предполагается, что дроны смогут снизить логистические траты за счет автоматизации и оперативности. Расчеты стоимости создания специальной инфраструктуры пока не приводятся.

Эрнест Филипповский, Хабаровск