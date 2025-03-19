Главные новости за 19 марта. Сочи

Планы по строительству крематория в Сочи отложены из-за запрета участия в проекте частного инвестора. Соответствующее разъяснение мэрии дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

С начала 2024 года в Сочи кисломолочная продукция, сливочное масло и вермишель выросли в цене более чем на 40%. Сливочное масло 72,5% жирности подорожало с 139 руб. до 200 руб. за пачку.

Высота снежного покрова в горах Сочи к утру 19 марта достигла 227 см, увеличившись за ночь на 8 см. Осадки продолжаются.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы из Кемерово в Сочи с 31 мая 2025 года. Перевозки будут осуществляться на самолетах Airbus A320.

В Сочи в 2025 году модернизируют две библиотеки в рамках национального проекта «Семья». На преобразование Центральной детской библиотеки им. Н. Островского и библиотеки №13 в Адлерском районе выделят 28 млн руб.

Сочинские спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по ушу-таолу, прошедшем в Москве. Состязания собрали свыше 300 ведущих мастеров этого боевого искусства со всей страны.

Сочинский горный курорт «Роза Хутор» за шесть лет реализации экологической инициативы направил на переработку свыше 1,4 тыс. т вторсырья.

Аэропорт Сочи проведет плановую проверку систем безопасности 19–20 марта. В эти дни во всех зонах аэровокзального комплекса протестируют системы противопожарной защиты, оповещения, управления эвакуацией и противодымной безопасности.