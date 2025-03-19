Сочинские ушуисты завоевали три медали на чемпионате России

Сочинские спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по ушу-таолу, прошедшем в Москве, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Состязания собрали свыше 300 ведущих мастеров этого боевого искусства со всей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В составе сборной Краснодарского края воспитанники сочинской школы ушу добились значительных результатов. Глеб Бурдов стал чемпионом в дисциплине таолу-наньдао (южная сабля). Варвара Цветкова и Аполинария Кожевникова заняли второе место в виде программы таолу-дуйлянь цисе. Аполинария Кожевникова получила бронзу в дисциплине таолу-даошу.

Подготовкой атлетов занимается тренер Павел Макаров. Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил мастерство спортсменов: «Сочинские спортсмены показали хороший уровень подготовки к соревнованиям и высокое индивидуальное мастерство. В ежедневном режиме работаем над созданием комфортных условий для тренировочного процесса, развитием современной спортивной инфраструктуры курорта, вовлечением детей в занятия физической культурой и спортом».

Сейчас ушу в Сочи занимаются около 120 человек, большинство из которых — дети (свыше 80 человек).

Стоит отметить, что в 2024 году Глеб Бурдов уже становился победителем международного турнира по ушу в Гонконге, завоевав две золотые медали в дисциплинах наньдао и подражательный стиль хучжаоцюань.

С 15 по 20 апреля 2025 года четверо сочинских ушуистов примут участие в отборочном турнире на спартакиаду молодежи России.

Мария Удовик