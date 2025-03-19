Роза Хутор отправил на переработку более 1,4 тысячи тонн отходов

Сочинский горный курорт «Роза Хутор» за шесть лет реализации экологической инициативы направил на переработку свыше 1,4 тыс. т вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Программа, стартовавшая в 2018 году, по сбору и вывозу вторичных материалов, а также продуктивное сотрудничество с отелями и предприятиями, находящимися на курорте, способствуют перенаправлению около 20 т перерабатываемых отходов с свалки на рынок переработки каждый месяц. Это составляет почти 50% от общего объема.

По итогам 2024 года курорт отправил на вторичную переработку 217 т картона и бумаги, 9,5 т пластика и почти 40 т стекла. Собственная служба курорта обеспечивает бесплатный вывоз вторсырья почти от 200 предприятий, работающих на его территории: магазинов, кафе, ресторанов и гостиниц.

Ежемесячно служба заготовки обрабатывает более 900 контейнеров с перерабатываемыми отходами. Помимо экологического эффекта, раздельный сбор мусора приносит курорту экономическую выгоду — ежегодная экономия на вывозе отходов приближается к 10 млн руб.

Мария Удовик