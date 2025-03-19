Молочные продукты в Сочи подорожали за год на 43%

С начала 2024 года в Сочи кисломолочная продукция, сливочное масло и вермишель выросли в цене более чем на 40%. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Специалисты мониторинга цен выявили подорожание базовых продуктов питания. Наибольший рост отмечен у кефира 2,5% жирности, стоимость которого увеличилась с 67 руб. до 96 руб. за упаковку, что составляет 43,75%.

Сливочное масло 72,5% жирности также подорожало — с 139 руб. до 200 руб. за пачку, прибавив 43,05%. Вермишель замыкает тройку лидеров роста цен, подорожав на 42,57% — с 66 до 95 руб. за 1 кг.

Значительно выросла стоимость и других популярных товаров. Молоко 2,5% жирности подорожало на 24,9% — до 78 руб. за 1 л. Чай черный байховый листовой прибавил в цене 20,66%, достигнув отметки 1,2 тыс. руб. за 1 кг. Сахар-песок вырос в стоимости на 20,23% — до 68 руб. за 1 кг.

Рис и гречневая крупа показали более умеренное повышение — на 15,47 и 14,29% соответственно. Наименьший рост цен наблюдается у хлеба пшеничного из муки 1-го сорта (1,53%) и подсолнечного масла (1,74%).

Ценообразование в розничной сети курорта зависит от цены поставщика, стоимости доставки, местоположения, эксплуатационных расходов торговой точки, аренды и пр. Также цена может вырасти, если до этого на позицию действовала акция.

Мария Удовик